Incidente sulla Pontina perde la vita un uomo

Un tragico evento scuote la Pontina: un uomo di 40 anni, cittadino indiano, ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo. L’incidente, avvenuto sulla carreggiata nord all’altezza di Aprilia, ha portato alla chiusura immediata della strada e al disorientamento del traffico. La dinamica resta ancora sotto indagine, ma l’accaduto solleva nuovamente il dramma delle strade italiane. La comunità si stringe intorno al dolore della famiglia.

Incidente mortale sulla Pontina. Per cause ancora in via di accertamento, un uomo a piedi, cittadino indiano di 40 anni, sarebbe stato investito da un veicolo, causandone la morte. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata nord, prontamente chiusa al traffico, all’altezza di Aprilia. Il traffico è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina, perde la vita un uomo

