Incidente stradale scontro tra due auto | strada chiusa in entrambi i lati

Un incidente stradale ha sconvolto questa mattina via Borsi, all’incrocio con via Buonarroti, coinvolgendo una Volkswagen e una Porsche. La scena, intricata e piena di tensione, ha portato alla chiusura temporanea della strada in entrambi i sensi. Una donna a bordo della Porsche è stata prontamente soccorsa dal personale del 118. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine, mentre le autorità gestiscono la situazione per garantire la sicurezza di tutti.

