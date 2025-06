Incidente per Thomas Ceccon il campione non può più gareggiare | cosa gli è successo

Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e talento internazionale, si è trovato ad affrontare un imprevisto che ha scosso il suo percorso di crescita. Durante il Cool Swim Meeting di Merano, un incidente sull’autostrada A22 ha impedito al 23enne di partecipare alla sua gara più attesa, il 50 stile libero. Un episodio che ha lasciato senza parole i suoi fan e messo in evidenza quanto la vita possa cambiare in un istante.

Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano. Il 20 giugno, Ceccon avrebbe dovuto essere il protagonista assoluto dei 50 stile libero, ma un grave ingorgo causato da un incidente sull'autostrada A22 ha impedito al 23enne di arrivare in tempo per la sua gara d'esordio, dopo il lungo stage in Australia tra gennaio e aprile. Un Ritardo Inaspettato. Il traffico intenso, aggravato dal ritorno di molti veicoli tedeschi e austriaci a causa della festività del Corpus Domini, ha creato una situazione di blocco totale.

