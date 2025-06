incidente mortale sulla pontina perde la vita un uomo

Un tragico incidente scuote la Pontina: un uomo di 40 anni, cittadino indiano, perde la vita dopo essere stato investito da un veicolo sulla carreggiata nord, all’altezza di Aprilia. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per le indagini. Una tragedia che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sulle strade e l’urgenza di prevenire simili tragedie. La vicenda è ancora sotto approfondimento, ma il dolore si fa sentire forte nella comunità.

