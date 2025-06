Incidente mortale sulla Pontina ciclista viene travolto da un camion

Tragedia sulla Pontina: un ciclista, vittima di un grave incidente, perde la vita dopo essere stato investito da un camion in direzione di Roma. L’accaduto ha scosso l’intera comunità , sollevando ancora una volta il drammatico problema della sicurezza stradale. Restate con noi per approfondire i dettagli e le iniziative che si stanno attivando per prevenire simili tragedie in futuro.

Stando a quanto si apprende, un ciclista è stato travolto da un mezzo pesante sulla Pontina in direzione di Roma. L'uomo è morto praticamente sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

