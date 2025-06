Incidente mortale sul lavoro in Valle Anzasca la Cgil | Fermare questo lutto quotidiano

incidere sulla sicurezza sul lavoro, la Cgil di Novara e VCO lancia un appello forte: basta al continuo dolore e alle vite spezzate per cause evitabili. "Non si può continuare a rischiare la propria vita per lavorare", affermano con fermezza, chiedendo azioni concrete per garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare ogni lavoratore. È ora di cambiare rotta e fermare questa strage silenziosa.

"Non si può continuare a rischiare la propria vita per lavorare". É il commento della Cgil di Novara e del Vco, che è intervenuta a seguito dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri, venerdì 20 giugno, in Valle Anzasca, dove ha perso la vita l'operaio forestale Sandro De Marchi.

