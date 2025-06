Incidente mortale su Via Casilina ecco chi sono le quattro vittime

Un tragico incidente sulla via Casilina di Frosinone ha sconvolto tutta la comunità, portando via quattro vite umane in un drammatico evento avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 21 giugno. Mentre emergono i primi dettagli, si ricordano le storie di chi non ce l’ha fatta, come Franco Ricci, 71 anni, e altri tre uomini che ora sono al centro di un dolore profondo. Ecco chi sono le vittime di questa tragedia.

Con il passare delle ore iniziano a delinearsi i dettagli del drammatico incidente mortale avvenuto la notte tra venerdì e sabato 21 giugno su via Casilina a Frosinone e che ha portato alla morte di ben quattro uomini. All'interno della Mercedes 200 E c'erano Franco Ricci di Frosinone di 71 anni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Incidente mortale su Via Casilina, ecco chi sono le quattro vittime

