Incidente mortale in ferrata | la vittima è Roberto Stoffella

Un drammatico incidente ha colpito la frequentata ferrata Signora delle Acque, lasciando un vuoto incolmabile. La vittima, il 73enne Roberto Stoffella di Nago Torbole, si trovava da solo durante l’escursione e pur essendo dotato di imbrago e cordino, non è riuscito a tornare indietro. Un tragico promemoria dei rischi insiti nell’avventura in alta quota, che ci invita a riflettere sulla sicurezza e sulla preparazione.

È il 73enne Roberto Stoffella, di Nago Torbole, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri, venerdì 20 giugno, sulla ferrata Signora delle Acque nei pressi di passo del Ballino. L'uomo, che era dotato di imbrago e cordino, stava risalendo la ferrata da solo.

E' Roberto Stoffella, di Nago Torbole, la vittima del tragico incidente in ferrata. Il sindaco Morandi: Ciao Roberto, grazie per il tuo esempio silenzioso ma prezioso" Vai su Facebook

Cade e muore in ferrata. Vittima un 72enne di Nago Torbole - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi al passo del Ballino, nel Comune di Fiavé - Scrive rainews.it

