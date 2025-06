Incidente in scooter sbanda e finisce nel canale | morto un uomo

Un tragico incidente scuote Gemona del Friuli: un uomo ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter e finito nel canale. La scena, drammatica, si è svolta nelle prime ore di questa mattina, lasciando la comunità sotto shock. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole e guidare con prudenza per prevenire tragedie come questa.

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sbanda con lo scooter e vola nel canale: muore un uomo. L'incidente mortale è accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 21 giugno, in via della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente in scooter, sbanda e finisce nel canale: morto un uomo

In questa notizia si parla di: incidente - scooter - sbanda - canale

