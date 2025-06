Incidente in moto a Bucine | ferito un minorenne trasportato alle Scotte in codice 3

Un gravissimo incidente in moto a Bucine ha scosso la comunità, coinvolgendo un giovane minorenne che ha riportato ferite serie. Alle 19:54, il servizio di emergenza 118 si è mobilitato rapidamente, inviando soccorritori e l’elicottero Pegaso 2. Ora, il minore è in condizioni stabili all’ospedale Le Scotte, mentre le indagini sulle cause dell’incidente proseguono. La sicurezza stradale rimane una priorità fondamentale per tutti noi.

Alle ore 19:54 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto a Bucine, che ha coinvolto una moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari di India 2, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine. Un minorenne è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente in moto a Bucine: ferito un minorenne, trasportato alle Scotte in codice 3

