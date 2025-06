Incidente in corso Europa | due feriti uno in codice rosso e rallentamenti

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio in corso Europa, altezza via Antonio Pastore, coinvolgendo un'auto e una moto. Due giovani di circa 25 anni sono rimasti feriti, uno in codice rosso, mentre la circolazione ha subito forti rallentamenti. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma le autorità sono intervenute prontamente per gestire l'emergenza. Si tratta di un episodio che richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale nel cuore della città.

Incidente stradale in corso Europa all'altezza della svolta per via Antonio Pastore verso l'ospedale San Martino. Intorno alle 16:15 di sabato 21 giugno 2025 si sono scontrate, per ragioni in via di accertamento, un'automobile e una moto. Ad avere la peggio sono stati due giovani di circa 25. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incidente in corso Europa: due feriti (uno in codice rosso) e rallentamenti

In questa notizia si parla di: incidente - corso - europa - feriti

Garlasco, perché Paola Cappa disse: «Abbiamo incastrato Stasi» | In corso l'udienza per l'incidente probatorio sul Dna - L'udienza per l'incidente probatorio sul DNA a Garlasco riaccende l'attenzione sul caso Stasi, con Paola Cappa che afferma: "Abbiamo incastrato Stasi".

L’incidente tra bus e auto in Corso Europa, all’incrocio con le vie Marconi e XXV Aprile, nella serata di venerdì 20 giugno. La causa sarebbe una mancata precedenza. Una delle passeggere della Golf ha perso la vita: Ernesta Bonalumi abitava a Sotto il Monte Vai su Facebook

Incidente in corso Europa: due feriti (uno in codice rosso) e rallentamenti; Incidente in corso Europa, ambulanza scontra auto e finisce ribaltata: cinque feriti; Incidente in corso Europa, ambulanza si ribalta con donna incinta a bordo.

Tragico schianto a Scanzo: «È l’incrocio più pericoloso del paese» - L’incidente tra bus e auto in Corso Europa, all’incrocio con le vie Marconi e XXV Aprile, nella serata di venerdì 20 giugno. Lo riporta ecodibergamo.it

Incidente in corso Europa, ambulanza scontra auto e finisce ribaltata: cinque feriti - Il bilancio è di cinque persone ferite accompagnate al San Martino e al Galliera, tutte in codice giallo. msn.com scrive