Incidente in A11 coinvolte tre autovetture Lunghe code e traffico bloccato

si ancora del tutto chiari – tre autovetture sono rimaste coinvolte, causando lunghe code e traffico bloccato. La situazione si prospetta complicata, soprattutto considerato il flusso intenso di veicoli in questa giornata di partenze estive. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni sui percorsi alternativi, mentre le autorità intervenute stanno gestendo la viabilità. La sicurezza resta la priorità in queste circostanze eccezionali.

Pistoia, 21 giugno 2025 – Mattinata difficile per chi viaggia in A11, con il traffico già congestionato a causa delle partenze per i luoghi di villeggiatura. Ad aggravare la situazione c’è stato un incidente, avvenuto all’altezza del km 32,200, tra gli svincoli di Prato Ovest e Montecatini in direzione Pisa, che ha completamente mandato nel caos il transito lungo l’autostrada. In base a quanto appreso – ma i contorni dell’incidente non sono ancora chiari – sarebbero coinvolte tre autovetture. Non si conosce al momento la gravità dei feriti. Quel che è certo è che l’incidente ha obbligato le autorità a chiudere il tratto in direzione mare, quindi il traffico risulta bloccato con persone in strada e mezzi completamente fermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in A11, coinvolte tre autovetture. Lunghe code e traffico bloccato

