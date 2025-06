Incidente al Rione Libertà Matteo ce l’ha fatta | alla Witch League è suo il gol più bello

Nel cuore del Rione Libertà, un momento di grande emozione e solidarietà ha segnato la Witch League 232. Matteo, protagonista di questa storia, non solo ha superato un grave incidente, ma ha anche regalato il gol più bello, dimostrando che la forza dello spirito e il supporto comunitario sono più forti di qualsiasi avversità. Un esempio di coraggio che ci ricorda come, anche nelle sfide più dure, la passione e la determinazione possano trionfare.

Tempo di lettura: 2 minuti Nessuno se la prenda, ma c’è stato bisogno di arrivare alle semifinali per vedere il gol più bella della Witch League e non è stata una giocata nata sul rettangolo verde, non un calcio di punizione, un tiro al volo o qualsiasi altra cosa che fa sognare gli sportivi. E’ bastato semplicemente farsi vedere, alzare le braccia per ringraziare e, alla stessa maniera, dire ‘ci sono’. La notizia del gravissimo incidente al Rione Libertà di qualche settimana fa ha spezzato il fiato a una città intera. Un bilancio gravissimo con un morto e un’altra persona in lotta per la vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it