Incidente a Siena passeggero resta incastrato con il braccio sotto l'auto Due persone in ospedale

Un incidente drammatico si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Siena, coinvolgendo un'auto uscita di strada in Strada del Petriccio e Belriguardo. Due persone erano a bordo, con uno dei passeggeri rimasto incastrato con il braccio sotto il veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a liberare la vittima e a trasportarla in ospedale. La scena ha lasciato la comunità sotto shock, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incidente.

Siena, 22 giugno 2025 – Incidente a Siena nel tardo pomeriggio di oggi, 21 giugno. Per cause ancora in via di accertamento un'auto è uscita di strada. A bordo c'erano due persone una delle quali è rimasta in trappola con un braccio incastrato sotto la macchina. L'incidente è avvenuto in Strada del Petriccio e Belriguardo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena che sono riusciti a liberare la pers ona ferita e affidarla al personale del 118 insieme all'altro passeggero.

In questa notizia si parla di: siena - incidente - passeggero - incastrato

