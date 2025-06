Incidente a Meina scontro tra due moto | un ferito grave

Un drammatico incidente a Meina ha coinvolto due moto, lasciando un uomo in gravi condizioni. L'impatto, avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, ancora sotto indagine, ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori e il volo dell'eliambulanza verso l'ospedale Maggiore. La comunità si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, mentre le autorità cercano di fare piena luce sulle cause di questa tragedia.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, a Meina. Per cause ancora da accertare due moto si sono scontrate. Nello schianto, uno dei due motociclisti, un uomo sulla trentina, √® rimasto ferito gravemente ed √® stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ¬© Novaratoday.it - Incidente a Meina, scontro tra due moto: un ferito grave

