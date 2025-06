Incidente a Firenze auto contro tram | feriti papà e bambine di due e di quattro anni

Un incidente scuote Firenze: un auto e un tram si scontrano in Piazza Batoni, causando ferite non gravi a due piccole vittime di 2 e 4 anni. La scena, tra shock e preoccupazione, ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sulle nostre strade. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le iniziative per prevenire tragedie simili.

Incidente tra tram e auto oggi in Piazza Batoni a Firenze: ferite in modo non grave due bambine di due e quattro anni che viaggiavano a bordo della vettura.

