Inciampa agli Uffizi mentre si fa un selfie cade addosso a un quadro del Seicento | il disastro del turista nel museo di Firenze

Un incidente che ha colpito il cuore della bellezza e della storia, trasformando un semplice selfie in un drammatico disastro artistico. Un turista, scivolando sui gradini distanziatori, ha rovinato un prezioso capolavoro del Seicento, sfondando la tela dipinta da Nicoletto nel 1690. La scena, surreale e triste, ci ricorda quanto siano fragili i tesori del passato e quanto attenzione sia imprescindibile per preservarli.

Un selfie col sorriso, uno dei tanti, accanto allo sguardo cavalleresco di Ferdinando de’ Medici. Poi il turista inciampa sui gradini distanziatori, montati proprio per tenere distanti i visitatori, e cade rovinosamente addosso al ritratto, che il pennello di Nicoletto aveva dipinto nel 1690, sfondandolo. Come scrive il Corriere, il disastro è accaduto oggi, sabato 21 giugno, all’interno della Galleria degli Uffizi a Firenze. Lo squarcio si è aperto all’altezza del piede destro del Gran principe fiorentino, quasi andando a troncare a metĂ lo stivale. Il turista è stato denunciato ai carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: inciampa - selfie - cade - addosso

Si fa un selfie e inciampa in un’opera degli Uffizi. Turista denunciato - Un episodio incredibile scuote il cuore di Firenze: un turista, intento a catturare il selfie perfetto negli Uffizi, inciampa e danneggia un prezioso dipinto del Seicento.

Inciampa agli Uffizi mentre si fa un selfie, cade addosso a un quadro del Seicento: il disastro del turista nel museo di Firenze.

Firenze, si fa un selfie e cade su un dipinto danneggiandolo: denuncia agli Uffizi - Si fa un selfie, inciampa e danneggia un'opera d'arte, per questo è stato denunciato. Si legge su iltempo.it

Inciampa e cade a testa in giù in una buca scavata in spiaggia: 23enne muore sepolto da chili di sabbia - Con la caduta, il 23enne ha smosso una grande quantità di sabbia, che gli è poi crollata addosso seppellendolo vivo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it