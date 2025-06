Incendio Valle Galeria | le analisi di Arpa sulla qualità dell' aria

Dopo il devastante incendio nella Valle Galeria, ARPA ha reso pubblici i dati sulla qualità dell'aria, evidenziando livelli preoccupanti di inquinanti come dossine, idrocarburi e PCB. Queste sostanze, presenti in concentrazioni significative, sollevano importanti interrogativi sulla salute della zona e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate. È fondamentale analizzare approfonditamente i risultati per comprendere appieno l'impatto ambientale di questa emergenza e pianificare interventi mirati.

Sono stati resi noti dall'Arpa i dati relativi alla presenza in aria di sostanze inquinanti conseguenza del maxi incendio che dallo scorso 17 giugno sta interessando la zona della Valle Galeria. Dossine 0,1, idrocaburi 0,1 (IPA) e policlorobifenili (PCB) 250. Come informano dall'Agenzia Regionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio Valle Galeria: le analisi di Arpa sulla qualità dell'aria

