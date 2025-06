Incendio nella casa vacanze intossicati mamma papà e figlia | l' uomo è grave Il rogo partito da un materasso

Un incendio scoppiato nella casa vacanze di Lignano Sabbiadoro ha messo in fuga un’intera famiglia, causando intossicazioni e un grave uomo. Il rogo, originato da un materasso, ha generato attimi di panico all’alba di sabato 21 giugno. Fortunatamente, i soccorritori sono intervenuti prontamente, ma la vicenda rimane uno spunto di riflessione sulla sicurezza domestica, che deve essere sempre una priorità.

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - A fuoco il materasso nella casa delle vacanze di Lignano: intera famiglia rimane intossicata. Momenti di paura all?alba di oggi, sabato 21 giugno, in una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio nella casa vacanze, intossicati mamma, papà e figlia: l'uomo è grave. Il rogo partito da un materasso

