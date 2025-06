Incendio in via Cervi | Riaprite le finestre

Dopo l’incendio di giovedì sera in via Fratelli Cervi a Vimodrone, le autorità rassicurano: "Riaprite le finestre". Il Comune ha infatti confermato che non ci sono sostanze nocive nell’aria, eliminando ogni allarme per la salute pubblica. La pronta evacuazione e le verifiche ambientali hanno consentito di ristabilire la normalità. Ora, l’attenzione si concentra sulla sicurezza e sulla ripresa delle attività nel sito interessato.

"Riaprite le finestre", nessun rischio dopo l’incendio di giovedì sera in un’azienda, la Cmp, in via fratelli Cervi, a Vimodrone. Il Comune ha sciolto la riserva: "Non ci sono sostanze nocive nell’aria", dice il sindaco Dario Veneroni. La precauzione era scattata insieme alle operazioni dei vigili del fuoco per domare le fiamme all’interno del sito dove si trattano rottamai e metalli e si smaltiscono rifiuti industriali. Il rogo avrebbe preso il via proprio da un cumulo di scarti all’interno del perimetro aziendale. La situazione era sembrata più grave di quanto non fosse. Era così stata dichiarata la massima allerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in via Cervi: "Riaprite le finestre"

