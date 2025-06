Incendio in un’azienda a Ferrara attimi di paura

Un incendio ha scosso Ferrara nel pomeriggio di oggi, creando momenti di panico tra i residenti e i lavoratori della zona di via Bologna. Le fiamme, scoppiate nel capannone di una ditta di noleggio mezzi, sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, rivelando come l’origine fosse un mezzo con cella frigorifera andato accidentalmente a fuoco. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza e della prevenzione.

Ferrara, 21 giugno 2025 – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi per un incendio scoppiato in zona via Bologna. Le fiamme sono scaturite nel capannone di una ditta di noleggio mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno domato le fiamme e hanno appurato che all'origine dell'incendio c'era un mezzo con cella frigorifera che accidentalmente è andato a fuoco. Le fiamme hanno poi raggiunto e danneggiato lievemente anche un piccolo muletto parcheggiato all'interno della stessa area.

