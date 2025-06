Incendio in una cabina elettrica | traffico ferroviario bloccato

Un pomeriggio di paura a Savignano Irpino, dove un incendio in una cabina elettrica vicino alla linea ferroviaria ha causato blocco del traffico. Intervento rapido di forze dell’ordine e vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La situazione è sotto controllo, ma le ripercussioni sul traffico sono ancora visibili. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di viaggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nel pomeriggio a Savignano Irpino, dove un incendio si è sviluppato all’interno di una cabina elettrica situata nei pressi della linea ferroviaria. L’allarme è scattato poco fa e ha richiesto l’immediato intervento dei militari della locale Stazione dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno reso necessario il blocco temporaneo del traffico ferroviario per motivi di sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone. L’incendio è stato prontamente circoscritto e messo sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in una cabina elettrica: traffico ferroviario bloccato

In questa notizia si parla di: incendio - cabina - elettrica - traffico

