Incendio in una cabina elettrica a Savignano Irpino | l' allarme e l' intervento delle forze dell’ordine

Un incendio improvviso ha colpito una cabina elettrica a Savignano Irpino, scatenando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell'ordine sono rapidamente intervenute per gestire la situazione e prevenire conseguenze più gravi. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento e sulle eventuali ripercussioni. È fondamentale monitorare gli sviluppi per garantire la sicurezza di tutti.

Savignano Irpino – Un incendio è divampato poco fa all’interno di una cabina elettrica a Savignano Irpino, in provincia di Avellino. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della locale Stazione dei Carabinieri. Le operazioni di spegnimento Le fiamme, che al momento non risultano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Incendio in una cabina elettrica a Savignano Irpino: l'allarme e l'intervento delle forze dell’ordine

In questa notizia si parla di: savignano - incendio - cabina - elettrica

Incendio in una cabina elettrica a Savignano Irpino: l'allarme e l'intervento delle forze dell’ordine; A Savignano Irpino incendio all’interno di una cabina elettrica; Incendio in una cabina elettrica: traffico ferroviario bloccato.

A Savignano Irpino incendio all’interno di una cabina elettrica - Savignano Irpino – Poco fa i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di una cabina elettrica. Secondo irpinianews.it

Incendio a Savignano Irpino: traffico ferroviario interrotto sulla tratta Roma-Bari-Lecce - Lecce per un incendio a Savignano Irpino del trasformatore della trazione elettrica della sottostazione che alimenta ... Segnala ilmattino.it