Incendio in un appartamento | evacuata palazzina I proprietari non erano in casa

Brindisi si è svegliata oggi con un episodio di grande paura: un incendio nel cuore del condominio di Viale Aldo Moro ha costretto all’evacuazione dell’intera palazzina. Le famiglie, tra cui molti bambini, si sono ritrovate in strada, mentre le strade sono state temporaneamente chiuse per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Un dramma evitato per un soffio, ma che ricorda quanto sia importante la sicurezza domestica.

BRINDISI - Palazzo evacuato, famiglie con bambini per strada. Carreggiata chiusa. Si sono vissuti momenti di tensione nella serata di oggi, sabato 21 giugno, nel condomonio sito al civico 50 di Viale Aldo Moro a Brindisi dove in un appartamento posto al terzo piano è divampato un incendio.

