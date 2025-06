Incendio in un appartamento a San Vito | tredici persone evacuate

Un incendio scoppiato sabato 21 giugno a San Vito al Tagliamento ha messo in allerta i residenti di via Giovanni Delfino, costringendo all’evacuazione di tredici persone per motivi di sicurezza. La rapida risposta dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine ha garantito la loro incolumità, evitando conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia l’importanza della prontitudine e della prevenzione negli interventi di emergenza, che si conclude con una domanda: come possiamo migliorare la sicurezza nelle nostre case?

Tredici persone sono state fatte evacuare per ragioni di sicurezza a seguito di un incendio che si è verificato nella giornata di sabato 21 giugno a San Vito al Tagliamento. Da una palazzina di via Giovanni Delfino è arrivata la segnalazione della presenza di fumo proveniente da un appartamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Incendio in un appartamento a San Vito: tredici persone evacuate

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento - tredici - persone

Londra, incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer - Nelle prime ore del mattino del 12 maggio, un incendio ha interessato l'appartamento londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord della capitale.

Ieri sera un incendio ha devastato un appartamento all'interno di un palazzo a Soresina Le fiamme sono state innescate da un mozzicone di sigaretta caduto su un letto e si sono poi propagate nel resto dell'edificio Vai su Facebook

Incendio in un appartamento a San Vito: tredici persone evacuate; Gli evacuati non possono ancora tornare. Al lavoro per le agibilità, ma serve tempo; Incendio di notte al quarto piano e il palazzo si riempie di fumo, salvati 3 bambini e 2 adulti [FOTO].

Incendio in un condominio di via delle corse a Bolzano, grave lutto e famiglie ancora senza casa - Un incendio in un condominio di via delle Corse a Bolzano provoca la morte di una donna e lascia tredici persone, tra cui cinque bambini, senza casa; il Comune interviene con assistenza e indagini in ... gaeta.it scrive

Incendio a pescara: appartamento preso dalle fiamme, carabinieri salvano diversi bambini e famiglie - Un incendio in un appartamento di via Perugia a Pescara ha messo a rischio tredici famiglie; l’intervento rapido dei carabinieri ha salvato bambini e residenti prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Scrive gaeta.it