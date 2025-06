Incendio in casa | anziano morto carbonizzato Viveva da solo

Vite spezzate e drammi silenziosi: questa tragica vicenda di Sava ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza domestica. Un incendio, scaturito nel cuore di una tranquilla giornata, ha portato via un uomo di 88 anni, lasciando senza parole una comunitĂ che si stringe nel dolore. La perdita di un'anima cara ci invita a riflettere sull'importanza di prevenzione e attenzione.

Tragedia a Sava, nel Tarantino, dove un anziano di 88 anni ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento. L?anziano, che viveva da solo, è stato trovato carbonizzato dai.

