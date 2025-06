Incendio in autostrada | fiamme sulla carreggiata e code di oltre due chilometri

Un incendio scoppiato sull’Autostrada A1, tra Colleferro e Anagni, ha trasformato il traffico in un caos di oltre due chilometri di code e fumo denso. Le fiamme sulla carreggiata hanno causato la chiusura del tratto e disagi considerevoli alle 18.30 di questo sabato 21 giugno. La situazione resta critica, e le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Fumo in carreggiata e oltre due chilometri di coda lungo l’Autostrada A1, in direzione Napoli. Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, intorno alle 18.30, il tratto compreso tra Colleferro e Anagni, all’altezza del chilometro 594, in direzione Napoli, è stato chiuso per un veicolo in fiamme. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio in autostrada: fiamme sulla carreggiata e code di oltre due chilometri

