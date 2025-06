Incendio deposito rifiuti a Cermenate fumo visibile da Lazzate e Misinto

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un deposito di rifiuti a Cermenate, visibile da Lazzate e Misinto, generando una nuvola di fumo densa nel cielo. Le autorità sono immediatamente intervenute con quattro squadre di Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento di questa emergenza. La situazione resta sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulla qualità dell’aria e sulla tutela dell’ambiente circostante.

Incendio in un capannone artigianale a Cermenate dove opera un’azienda di trattamento rifiuti, fumo ben visibile da Lazzate e Misinto. Ci sono 4 squadre di Vigili del fuoco in azione da questo pomeriggio, poco prima delle 15, a Cermenate (Co), in via Santa Maria in Campo, dove ha preso fuoco un deposito rifiuti in un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: rifiuti - cermenate - incendio - deposito

Incendio deposito rifiuti a Cermenate, fumo visibile da Lazzate e Misinto; Cermenate, devastante incendio nel deposito di rifiuti. Le immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco; Incendio a Cermenate Deposito di rifiuti in fiamme GUARDA IL VIDEO.

Busto Arsizio, scoppia un incendio in un deposito di rifiuti del termovalorizzatore: vigili del fuoco al lavoro per ore - Dopo il panico iniziale, le rassicurazioni: distrutti dal rogo rifiuti ingombranti ma non pericolosi né per l’ambie ... Come scrive msn.com

Pastorano, incendio nel deposito di stoccaggio dei rifiuti: Arpac monitora diossine - 30 circa) l'incendio era ancora in atto e le fiamme avevano coinvolto rifiuti misti posti all'esterno dei capannoni. Segnala ilmattino.it