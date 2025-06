Incendio a Ostia distrugge uno stabilimento balneare

Una notte di devastazione a Ostia: le fiamme hanno consumato lo storico Faber Village sul lungomare Paolo Toscanelli, lasciando dietro di sé un paesaggio di macerie e ricordi. La scena ricorda un episodio simile dello scorso marzo, quando un piromane aveva colpito più stabilimenti in pochi giorni. Un evento che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione nel cuore della capitale del litorale romano.

Notte di fuoco a Ostia. Un incendio ha distrutto uno storico stabilimento balneare. In fiamme l'ex Faber Village, sul lungomare Paolo Toscanelli. Notte di fuoco che ha fatto tornare indietro allo scorso marzo quando nel volgere di pochi giorni un piromane diede fuoco a cinque stabilimenti del.

