Incendio a Cermenate fumo visibile da Lazzate e Misinto

Un vasto incendio ha sconvolto il cuore di Cermenate, con un fumo denso che si avvista chiaramente da Lazzate e Misinto. Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute prontamente in via Santa Maria in Campo per domare le fiamme in un capannone artigianale. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione per i possibili rischi e i danni causati da questo episodio.

Incendio in un capannone artigianale a Cermenate, fumo ben visibile da Lazzate e Misinto. Ci sono 4 squadre di Vigili del fuoco in azione da questo pomeriggio, poco prima delle 15, a Cermenate (Co), in via Santa Maria in Campo, dove ha preso fuoco un capannone artigianale. Incendio, fumo visibile da Lazzate e Misinto Il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

