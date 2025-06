Inaugurato l’ospedale di Comunità

Inaugurato il nuovo ospedale di Comunità di Carpi, un importante passo avanti per la salute locale. Attivo da ieri, il centro trasferirà i pazienti dall’attuale sede di Novi al secondo piano della Casa Residenza Anziani ‘Il Carpine’, riqualificata con un investimento di 317 mila euro del Comune. Con 20 posti letto, offrirà servizi ancora più efficienti e vicini alle esigenze della comunità, segnando una svolta significativa nel sistema sanitario locale.

È attivo da ieri il nuovo ospedale di Comunità di Carpi: i pazienti saranno trasferiti dall’attuale sede di Novi al secondo piano della Casa Residenza Anziani ‘Il Carpine’, riqualificato grazie all’investimento del Comune di Carpi da 317 mila euro in un progetto complessivo che ha riguardato anche il piano terra della stessa Cra, gestita dalla cooperativa Domus. Saranno attivati 20 posti letto (rispetto ai 15 posti di Novi). L’ospedale di Comunità è una struttura che offre un livello di assistenza intermedia tra l’assistenza in ospedale e al domicilio. Accoglie prevalentemente pazienti che non presentano patologie acute, che hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari, o a seguito delle dimissioni, e in ogni caso per periodi temporanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it