Inaugurato a Gualdo Tadino il nuovo percorso pedonale Le Vie dell’Acqua

Inaugurato a Gualdo Tadino il nuovo percorso pedonale “Le vie dell’acqua”, un’oasi di tranquillità e natura per cittadini e visitatori. Questo splendido itinerario, inaugurato sabato 21 giugno all’incrocio tra via Valsorda e via Col di Metino, invita a scoprire il paesaggio montano e le sue meraviglie. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza del territorio e vivere momenti di relax immersi nella natura. Un passo avanti verso un turismo più sostenibile e consapevole.

