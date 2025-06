Inaugurata Clev la scuola trevigiana della sicurezza sul lavoro

Il futuro della sicurezza sul lavoro prende vita a Pero di Breda di Piave con l'inaugurazione di CLEV Spazio UNIS&F, una struttura all’avanguardia dedicata a formazione e prevenzione. Questo grande progetto, promosso da UNIS&F in collaborazione con Kiloutou, rappresenta un passo decisivo per rafforzare la cultura della sicurezza industriale e tutelare lavoratori e aziende. Un inizio promettente per un domani più sicuro e responsabile.

Ha preso il via ufficialmente giovedì 19 giugno CLEV Spazio UNIS&F, la grande struttura a Pero di Breda di Piave dedicata alla sicurezza sul lavoro promossa da UNIS&F, società di formazione e servizi di Confindustria Veneto Est, in collaborazione con Kiloutou, la multinazionale francese leader.

