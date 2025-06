In volo i bombardieri B-2 degli Usa | tutti gli occhi sugli aerei con le maxi-bombe anti Iran

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza strategica con i bombardieri B-2, decollati dalla base di Whiteman e diretti verso Guam, nel cuore dell'Oceano Pacifico. Questi velivoli, simbolo di potenza e deterrenza, sono equipaggiati con bombe altamente distruttive, pronte a colpire obiettivi sensibili in Iran. L'attenzione mondiale è tutta puntata su questa manovra, che potrebbe segnare un punto di svolta nelle tensioni internazionali.

Almeno due bombardieri B-2 sono decollati dalla base aerea di Whiteman, in Missouri e sono diretti verso la base navale di Guam, nell'Oceano Pacifico. Lo ha rivelato Haaretz, citando i dati di volo visibili e le registrazioni delle comunicazioni del controllo del traffico aereo Usa. Si tratta di aerei che possono trasportare bombe ritenute in grado di distruggere l'impianto nucleare di Fordow, in Iran, situato a una profondità di circa 90100 metri. I bombardieri sono accompagnati da quattro velivoli di rifornimento.   Il movimento degli assetti statunitensi viene seguito con grande attenzione attraverso l'Open Source Intelligence (Osint). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In volo i bombardieri B-2 degli Usa: tutti gli occhi sugli aerei con le maxi-bombe anti Iran

