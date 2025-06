In Umbria segnalati casi di ' lingua blu' si attiva la Regione

In Umbria, l'allerta per i casi di Lingua blu si fa sempre più concreta: la Regione ha immediatamente attivato un’unità di monitoraggio per tutelare il settore agricolo e zootecnico. Le segnalazioni degli allevatori delle zone di Valnerina e Spoletino hanno suscitato preoccupazione, ma grazie a interventi tempestivi e coordinati, si lavora per contenere il rischio e proteggere il patrimonio animale. La risposta della regione dimostra come la prevenzione sia fondamentale per affrontare questa emergenza.

Perugia, 20 giugno 2025 – La Regione Umbria ha attivato, attraverso l'Assessorato alle politiche agricole in coordinamento con quello alla Sanità, un'unità di monitoraggio e intervento per fronteggiare i recenti casi di Lingua blu, malattia virale che colpisce principalmente ovini, ma anche caprini e bovini. Le segnalazioni sono giunte negli ultimi giorni da allevatori in particolare delle aree della Valnerina e dello Spoletino. «Ci è stata rappresentata la forte preoccupazione delle comunità e delle categorie agricole - ha spiegato l'assessora regionale Simona Meloni - e ci siamo attivati immediatamente per monitorare la situazione e garantire supporto agli allevatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Umbria segnalati casi di 'lingua blu', si attiva la Regione

