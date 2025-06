In ricordo di Orbettino Una festa ’A Casa di Luca’

In ricordo di Orbettino, una festa speciale torna a casa di Luca: non solo un omaggio, ma un'occasione unica di riscoprire musica, memoria e rinascita. Domani alle 18, la campagna forlivese si anima con emozioni autentiche, grazie anche alla rinascita dello spazio ‘A casa di Luca’ e al nuovo studio ‘Tiny Temple’. Un evento imperdibile che celebra il passato e il futuro, creando un ponte tra ricordi e speranza.

Non sarà solo una commemorazione, né un semplice concerto all’aperto. Domani, a partire dalle 18, ‘Orbettino Festa’ tornerà a intrecciare musica e memoria nella quiete della prima campagna forlivese. A fare da cornice, anche quest’anno, sarà ‘A casa di Luca’ (via Forreta 2), uno spazio che, dopo i danni causati dall’alluvione, ha ripreso vita accogliendo anche lo studio di registrazione ‘Tiny Temple’. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è nato per ricordare Enrico D’Eusebio – detto Orbettino – musicista forlivese scomparso nel 2023 a causa di un malore a soli 42 anni. Già da ragazzo Enrico si divertiva a realizzare giocattoli e fumetti e crescendo ha scoperto la passione per la scrittura, poesie e racconti, dando vita anche a un personaggio teatrale: il Mazapédar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In ricordo di Orbettino. Una festa ’A Casa di Luca’

Spazio alla musica, torna "Orbettino festa" in memoria del violoncellista Enrico D'Eusebio - Spazio alla musica torna Orbettino Festa, un appuntamento imperdibile per celebrare l’eredità artistica di Enrico D’Eusebio.

Questa domenica Orbettino Festa da 'A Casa di Luca' Dal primo pomeriggio, apertura 16:30 con i tanti mercatini, a seguire aperitivo musicale e concerti di musica folk! Vi aspettiamo! Vai su Facebook

