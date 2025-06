In provincia di Novara ha aperto un nuovo Mediaworld

In provincia di Novara, un’eccitante novità sta per rivoluzionare il mondo dell’elettronica: è stato inaugurato il nuovo MediaWorld a Romagnano Sesia, all’interno dell’ipermercato Bennet. Questa apertura segna il decimo punto vendita della rete Bennet ad accogliere un’area dedicata alla tecnologia, offrendo ai clienti un’esperienza d’acquisto ancora più completa e innovativa. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di gadgets e dispositivi all’avanguardia!

Nel novarese ha aperto un Mediaworld. Il nuovo punto vendita della catena tedesca specializzata in elettronica è stato inaugurato giovedì 19 giugno a Romagnano Sesia, all'interno dell'ipermercato Bennet. Si tratta del decimo negozio della rete Bennet a ospitare un'area dedicata.

