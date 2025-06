In Onda Rampini | Fuga in avanti cosa c' è dietro l' attacco di Israele a Teheran

Nel cuore di un'analisi politica intensa, Marianna Aprile interroga Federico Rampini su un possibile gioco strategico dietro l'attacco di Tel Aviv a Teheran, e se Israele volesse mettere alla prova Trump per focalizzarsi meglio sull'Iran. Un interrogativo che apre scenari complessi e sfaccettati, dimostrando come le tensioni nel Medio Oriente siano spesso intrecciate con manovre geopolitiche di vasta portata. Scopriamo insieme cosa ha risposto Rampini e quali implicazioni si celano dietro questa delicata vicenda.

" Israele voleva mettere all'angolo Trump perch√© si occupasse meglio dell' Iran?": Marianna Aprile lo ha chiesto al suo ospite Federico Rampini a In Onda su La7, riferendosi all'attacco di Tel Aviv contro Teheran nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Un attacco giustificato dal timore, a detta degli israeliani, che gli iraniani stessero lavorando a una bomba atomica.¬† "√ą una possibilit√† - ha risposto l'editorialista del¬† Corriere della Sera,¬† in collegamento con il talk -. Quando ormai due mesi fa¬†Trump decise di aprire un negoziato con l'Iran sul nucleare, proponendo una sua versione dell'accordo di Obama, √® probabile che Netanyahu (premier israeliano, ndr) si sia molto spaventato dall'idea che gli americani cominciassero a negoziare direttamente con gli iraniani passando ¬†un po' sopra la sua testa ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - In Onda, Rampini: "Fuga in avanti", cosa c'√® dietro l'attacco di Israele a Teheran

