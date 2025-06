In macchina con hashish e marijuana nascosti nel cofano scattano due arresti

In un blitz che ha sorpreso i trafficanti di droga sul loro territorio, due uomini sono finiti in manette grazie all’intuizione dei carabinieri di Lercara Friddi. Nascondendo hashish e marijuana nel cofano della loro auto, cercavano di eludere i controlli. Questa operazione dimostra ancora una volta come la lotta alle illegalità sia incessante e determinata, e che le forze dell’ordine sono sempre pronte a intervenire per garantire la sicurezza di tutti.

Erano in macchina e, nascosti in un contenitore di alluminio nel bagagliaio, trasportavano hashish e marijuana. E' per questo che due cittadini stranieri di 37 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi, nell’ambito di un controllo straordinario lungo la statale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - In macchina con hashish e marijuana nascosti nel cofano, scattano due arresti

In questa notizia si parla di: macchina - hashish - marijuana - nascosti

Nascondeva sotto i sedili della macchina hashish e cocaina - Un arresto che fa riflettere: un uomo è stato colto in flagrante con hashish e cocaina nascosti sotto i sedili dell'auto, lungo l'A1 ad Arezzo.

MASSAFRA: DROGA NASCOSTA IN UNA MACCHINA DA CUCIRE, A MARTINA FRANCA COCAINA NELL’AUTO – UN ARRESTO E UNA DENUNCIA Sostanze stupefacenti nascoste nei posti più impensabili: è quanto emerso da due distinte operazioni antid Vai su Facebook

In macchina con hashish e marijuana nascosti nel cofano, scattano due arresti; Hashish e marijuana in auto, pusher 26enne arrestato dalla polizia; Arrestato “corriere” reggiano in Toscana: aveva 6,3 kg di hashish e marijuana in macchina.

Amelia, controlli straordinari sul territorio. Hashish e marijuana nascosti in macchina e in tasca. Scatta il rimpatrio per il vandalo di Sant'Agostino a Narni - Beccato a Narni il venticinquenne che ha vandalizzato l'ascensore di Sant'Agostino. Si legge su ilmessaggero.it

Nasconde 2 kg di marijuana in casa, arrestato a Cagliari - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un operaio 37enne di Monserrato, sorpreso in viale Regina Elena con 106 grammi di marijuana nascosti in macchina. Lo riporta ansa.it