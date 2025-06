In Italia sempre più tardi si va via dalla casa dei genitori e il 21% torna a vivere con loro per ragioni economiche Il fenomeno del boomerang generation

in Italia, sempre più spesso, tornare a vivere con i genitori diventa una scelta strategica per motivi economici e di stabilità. Questa tendenza, nota come "boomerang generation", evidenzia un cambiamento culturale e sociale che sta ridefinendo le tappe della vita adulta. Ma cosa spinge i giovani a questa decisione e quali sono le conseguenze? Scopriamolo insieme, analizzando i fattori che influenzano questa realtà in continua evoluzione.

Negli ultimi anni, il passaggio dalla convivenza con i genitori alla vita autonoma si è progressivamente spostato in avanti. In Italia questo momento arriva mediamente intorno ai 30 anni, ben oltre la media europea. Le motivazioni che determinano questo ritardo sono molteplici e comprendono fattori economici, culturali e psicologici. Parallelamente, un numero crescente di giovani adulti che avevano già intrapreso un percorso indipendente fa ritorno nella casa familiare, contribuendo a consolidare il fenomeno noto come “ boomerang generation ”. L'articolo In Italia sempre più tardi si va via dalla casa dei genitori e il 21% torna a vivere con loro per ragioni economiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

