In fiamme un centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco allerta per i cittadini | State in casa finestre chiuse

Un vasto incendio ha devastato un centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Le fiamme hanno sprigionato un’enorme colonna di fumo nero, visibile da lontano, mentre le autorità consigliano di restare in casa e tenere le finestre chiuse. La pronta risposta dei vigili del fuoco è fondamentale per contenere il disastro, ma la situazione resta critica. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e i rischi ambientali.

Un incendio è divampato in un centro di stoccaggio rifiuti della ditta Haiki Recycling, ex Green Up, nel territorio di Cermenate, un comune in provincia di Como. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto una vasta area del sito, sprigionando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sette squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiamme - centro - stoccaggio - rifiuti

Palermo: dati alle fiamme un centro scommesse e alcune auto nel quartiere Zen - Nella notte scorsa, Palermo è stata scossa da un incendio doloso che ha colpito un centro scommesse e diverse auto nel quartiere Zen.

AGGIORNAMENTO – INCENDIO RAIBANO: TUTTI NEGATIVI I RILIEVI DI ARPAE, NESSUN RISCHIO PER LA SALUTE Informo che l’incendio sviluppatosi oggi, domenica 1 giugno, nell’area di stoccaggio rifiuti nei pressi del termovalorizzatore di Raibano, è s Vai su Facebook

In fiamme centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco; In fiamme un centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco, allerta per i cittadini: State in casa, finestre chiuse; Busto Arsizio, scoppia un incendio in un deposito di rifiuti del termovalorizzatore: vigili del fuoco al lavoro per ore.

In fiamme un centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco, allerta per i cittadini: “State in casa, finestre chiuse” - Un incendio è divampato in un centro di stoccaggio rifiuti della ditta Haiki Recycling, ex Green Up, nel territorio di Cermenate, un comune in provincia ... Come scrive fanpage.it

In fiamme centro di stoccaggio rifiuti nel Comasco - Sette squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Como e di Monza sono impegnate da questo pomeriggio nelle operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato a Cermenate (Como) nel centro stoc ... Si legge su ansa.it