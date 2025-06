In chiesa sotto effetto di droga minaccia il parroco durante la messa | Dammi 500 euro

In una scena che sembra uscita da un film, un uomo di 54 anni si è scagliato contro il parroco durante la messa, minacciandolo e chiedendo denaro per la droga. Nonostante l’arresto, il soggetto ha continuato a tormentare il prete, evadendo addirittura dalla custodia per tornare a minacciare. La sua follia ha portato a un’azione decisiva: il suo ritorno in cella, dove potrà affrontare le conseguenze del suo comportamento estremo.

Aveva preso di mira il parroco tanto da diventare un vero e proprio incubo, anche dopo che era stato arrestato: era evaso proprio per tornare a minacciare il prete. Continuava a chiedere soldi per potersi comprare la droga. Un uomo di 54 anni, cittadino italiano, ora è finito in carcere con.

