In centro La Notte Bianca delle Chiese Aperture straordinarie e visite guidate

Vivi un’esperienza unica nel cuore della città con “La Notte Bianca delle Chiese”: un’occasione imperdibile per esplorare, sotto le stelle, sei luoghi sacri di grande fascino, alcuni mai aperti al pubblico. Dalle 20.30 alle 23.30, lasciati trasportare da visite guidate straordinarie e scopri i tesori nascosti della nostra storia religiosa. Non perdere questa notte magica, un viaggio tra arte, fede e cultura che rimarrà impresso nella memoria.

Aperture straordinarie e visite guidate by night per “La Notte Bianca delle Chiese“, che l’associazione Frammenti in collaborazione con l’Arcidiocesi organizza stasera dalle 20.30 alle 23.30. Per l’occasione sarà possibile visitare sei luoghi sacri del centro storico, compresi alcuni solitamente chiusi al pubblico e aperti in via del tutto eccezionale. Ecco le chiese da ammirare stasera: la Cattedrale di San Lorenzo che conserva preziose opere d’arte come la Deposizione dalla Croce di Federico Barocci, la Madonna delle Grazie di Giannicola di Paolo e il Gonfalone di Berto di Giovanni. La Chiesa di Sant’Agata, in una traversa di via dei Priori, con l’originale aspetto architettonico trecentesco e importanti affreschi di scuola umbra del XIV secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it