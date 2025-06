In casa marijuana e 10mila dollari in contanti arrestato 52enne a Poggioreale

Un blitz a Poggioreale rivela un vero e proprio deposito di droga e denaro contante: arrestato un 52enne con marijuana, migliaia di euro e 10mila dollari sequestrati. La scoperta apre nuove indagini sulla rete criminale dietro questa operazione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che scuote la città e mette in luce l’efficienza delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità .

La Polizia ha arrestato un 52enne a Poggioreale, in casa aveva migliaia di euro e marijuana; sequestrati anche 10mila dollari su cui sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: casa - marijuana - 10mila - dollari

In casa teneva cocaina, marijuana e una pistola, chiusa inchiesta per 23enne - Un'inchiesta si è conclusa per Samuel Pio Donzì, 24 anni, arrestato il 26 luglio dell'anno scorso. Il giovane era stato trovato in possesso di una pistola illegalmente detenuta e di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana.

In casa marijuana e 10mila dollari in contanti, arrestato 52enne a Poggioreale; Non fumare quella canna: ecco i paesi con le leggi più restrittive sulla cannabis.

In casa marijuana e 10mila dollari in contanti, arrestato 52enne a Poggioreale - La Polizia ha arrestato un 52enne a Poggioreale, in casa aveva migliaia di euro e marijuana; sequestrati anche 10mila dollari su cui sono in corso accertamenti ... Si legge su fanpage.it

Sestu, in casa marijuana, cocaina e 10mila euro in contanti: arrestato 38enne - È stato fermato nel momento esatto in cui stava vendendo una dose di cocaina (pari a un quarto di grammo) e 6 grammi di marijuana a un operaio 33enne di San Sperate. Lo riporta unionesarda.it