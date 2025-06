In carcere per rapina e pericoloso per la cittadinanza | espulso senegalese 33enne

Un cittadino senegalese di 33 anni, recentemente scarcerato da Parma dopo aver scontato la pena, è stato espulso dalla Polizia di Stato. Pluripregiudicato e considerato pericoloso per la sicurezza pubblica, l’uomo era stato coinvolto in una rapina. La sua vicenda evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha provveduto a notificare un provvedimento di espulsione emesso nei confronti di un cittadino senegalese 33enne, scarcerato dalla Casa Circondariale di Parma per fine pena. L'uomo, pluripregiudicato con a carico diversi precedenti per reati contro.

In questa notizia si parla di: 33enne - senegalese - carcere - rapina

