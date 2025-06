In Brianza oggi è previsto un forte temporale | allerta gialla

In Brianza, oggi si prevede un temporale forte, con allerta gialla in vigore dalla mezzanotte. Dopo giornate di caldo estivo e sole splendente, il clima potrebbe cambiare repentinamente, portando pioggia intensa e fenomeni violenti. È importante restare informati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase di maltempo. La natura ci ricorda che anche l'estate può sorprendere: prepariamoci ad affrontarla con prudenza e attenzione.

Un temporale potrebbe arrivare in Brianza, durante la giornata di oggi, sabato 21 giugno. Dopo giornate di sole e caldo nel primo giorno d'estate - e il più lungo dell'anno - potrebbe arrivare un'ondata di maltempo. Dalla mezzanotte è infatti in vigore un'allerta meteo gialla

