In bicicletta lungo la Pontina | investito ed ucciso da un tir La tragedia questa mattina

Una drammatica tragedia scuote questa mattina la tranquillità della via Pontina, tra Aprilia e Latina. Un ciclista, vittima di un violento investimento da parte di un tir, ha perso la vita nel tragico incidente che si è verificato poco prima delle 12.00 a Campoverde. La tragedia sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade e la necessità di maggiori controlli. Restate aggiornati su questo grave episodio, in attesa di ulteriori dettagli.

Un tragico incidente ha avuto luogo poco prima delle 12.00 di oggi sulla via Pontina, all'altezza di Campoverde, nel comune di Aprilia. Un ciclista è stato investito e ucciso da un tir, causando una tragedia sulla strada che collega la capitale alla zona sud della provincia di Latina. Dettagli dell'Incidente e Interventi in Corso. L'incidente è avvenuto nei pressi del Km 54, nella zona di Campoverde Nord, lungo la carreggiata Nord della via Pontina, in direzione della Capitale. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

