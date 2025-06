In attesa di spegnere la prima candelina dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi | un nuovo inizio con Cilento

In attesa di spegnere la prima candelina dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, il cuore pulsante del Cilento si prepara a celebrare un nuovo inizio. Tra sogni, sfide e grandi progetti, questo scalo si conferma come un motore di opportunità e sviluppo per l'intera regione. Il conto alla rovescia è iniziato: tra poche settimane, festeggeremo non solo un compleanno, ma l'inizio di un futuro ancora più promettente.

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra qualche settimana, l'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi festeggerĂ il suo primo compleanno, un traguardo significativo non solo per l'infrastruttura ma anche per l'intero territorio campano. Lo scalo, situato tra Bellizzi e Pontecagnano, ha dimostrato di essere molto piĂą di un semplice aeroporto; è diventato un simbolo di crescita, opportunitĂ e sviluppo per la regione. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - In attesa di spegnere la prima candelina dell’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: un nuovo inizio con «Cilento»

In questa notizia si parla di: aeroporto - attesa - salerno - costa

L’odissea di un gruppo di parmigiani in vacanza in Messico: “Abbandonati n aeroporto per 8 ore in attesa di rientrare” - l’Odissea di un gruppo di parmigiani in vacanza in Messico si trasforma in un’avventura indimenticabile quando, all’aeroporto di ritorno, vengono abbandonati per otto ore in attesa di ripartire.

? Possibile intossicazione alimentare per alcuni calciatori e membri dello staff della Salernitana. Come riporta salernonotizie.it, è questa la diagnosi preliminare formulata per alcuni calciatori e membri dello staff tecnico granata che, nella notte, si sono rec Vai su Facebook

Aeroporto, il nuovo nome l'11 luglio: verrà aggiunto “Cilento”; Aeroporto Capodichino, cancellati 28 voli e dirottati 18 a Salerno, Enav a : Ripristinato oggi; Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi: pienone per Pasquetta.

Aeroporto, il nuovo nome l'11 luglio: verrà aggiunto “Cilento” - In attesa di spegnere la prima candelina sulla torta dell'operatività dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, è partito anche un altro countdown: quello per il cambio di ... Segnala ilmattino.it

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, attesa per il primo decollo. Ecco quando sarà inaugurato - Giovedì 11 luglio, alle ore 8:25, il volo proveniente da Nantes, Francia, segnerà l’inaugurazione ufficiale dell’ammodernato e riqualificato Aeroporto ... agro24.it scrive