In arrivo un nuovo Unieuro a Trento

Unieuro sta per arrivare a Trento, portando con sé un’ampia gamma di prodotti tecnologici e servizi all’avanguardia. Situato in via del Brennero, a pochi passi dal nuovo Bep’s e dall’ultimo Conad, il nuovo punto vendita promette di rivoluzionare l’esperienza d’acquisto nella città. Anche se le date ufficiali sono ancora top secret, l’entusiasmo cresce: presto, Trento potrà finalmente scoprire tutte le novità che Unieuro ha in serbo. Rimanete sintonizzati!

Un nuovo Unieuro in arrivo a Trento? Dubbi ce ne sono pochi: basta andare in via del Brennero, a pochi passi dal Bep's di recente apertura e in linea d'aria con l'ultimo ultramoderno Conad della città, per rendersi conto dell'imminenza del taglio del nastro. Date al momento non ce ne sono.

