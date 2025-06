In 350 per vivere la montagna Un successo la ‘Zeri Bike & Trail’

Domenica scorsa, la montagna ha vibrato di entusiasmo con il grande ritorno della “Zeri Bike & Trail”. Quasi 350 appassionati di mountain bike e trekking hanno attraversato percorsi suggestivi e studiati per emozionare, ricevendo un’accoglienza calorosa e impeccabile. Le recensioni parlano chiaro: un evento che ha unito natura, adrenalina e convivialità, dimostrando che vivere la montagna è un’esperienza indimenticabile. Dai punti ristoro ben forniti, tutto era pronto per regalare emozioni senza fine.

E’ ripartita con un grande successo la “ Zeri Bike & Trail ” che, svoltasi domenica scorsa, ha visto la partecipazione di quasi 350 persone tra appassionati di mountain bike e amanti del trekking. I percorsi, studiati per essere brevi ma suggestivi, hanno incantato i partecipanti. Le recensioni raccolte parlano chiaro: grande soddisfazione per l’organizzazione, per i tracciati e per la qualità dell’accoglienza. Dai punti ristoro ben forniti, alla presenza costante dei volontari, ogni dettaglio è stato curato con attenzione. Fondamentale, come sempre, il supporto della Croce Verde e delle Forze dell’ordine oltre al prezioso contributo dei numerosi volontari che hanno presidiato incroci, bivi e ogni fase dell’evento, garantendo sicurezza e orientamento con professionalità e passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it